Исследование: на деньги от продажи квартиры в Калининграде можно купить 21 кв. м в Москве

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На деньги, полученные от продажи квартиры в Калининграде, в Москве можно купить около 20 квадратных метров жилой недвижимости. Такие расчеты приводит портал «Мир квартир».

По его данным, при средней цене квартиры в Калининграде в 6,3 млн рублей в столице можно приобрести 21,1 кв. м. Согласно расчетам специалистов, студии в размере от 20 до 27 «квадратов» также доступны на деньги от продажи жилья во Владивостоке, Севастополе, Московской области, Симферополе, Казани, Сургуте, Якутске, Чите, Махачкале, Хабаровске, Иркутске и Нижнем Новгороде.

Жители Сочи и Санкт-Петербурга смогут купить в Москве полноценную однокомнатную квартиру площадью 37 и 34,7 кв. м соответственно. Покупателям из всех остальных городов страны будет доступно жилье площадью меньше 20 кв. м. «На деньги, вырученные от сделки, гражданин РФ сможет приобрести в среднем 17,4 кв. м на вторичном рынке столицы», — отмечает «Мир квартир».

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