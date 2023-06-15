Облвласти выдали разрешение на строительство 14-этажного дома в ЖК «Русская Европа»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Областные власти выдали разрешение на строительство очередного здания в жилом комплексе «Русская Европа» в Калининграде. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

Разрешение выдано инвестиционной компании «АвангардИнвестПроект», оно действует до 9 октября 2025 года. Застройщик планирует возвести 14-этажный дом со встроенно-пристроенными помещениями общей площадью почти 109 тысяч кв. м. Здание появится в границах улиц Молодой Гвардии и Суздальской, на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132901:200. По данным публичной кадастровой карты, его площадь составляет 26 551 кв.м.

Компания «АвангардИнвестПроект» построила за свой счет перехватывающую парковку к ЧМ-2018 на ул. Суздальской. Власти региона заключили с инвестором соглашение, по которому после чемпионата фирма получила всю территорию площадью 20 гектаров под строительство жилого микрорайона. В конце 2020 года компания получила разрешение на строительство первого дома, в мае 2021-го — на возведение еще трех зданий.

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