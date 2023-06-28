Градосовет одобрил проект семиэтажного жилого комплекса в Зеленоградске (фото)

В Зеленоградске на месте базы «Дорожно-эксплуатационного предприятия» на ул. Потёмкина, 15, планируют построить семиэтажный жилой комплекс. Проект в среду, 28 июня, обсудили на заседании областного градостроительного совета.



Как рассказал архитектор Фёдор Лутченко, комплекс на 307 квартир состоит из трёх корпусов. В ЖК предусмотрен подземный паркинг на 154 машиноместа, ещё 18 мест планируют разместить во дворе. Также во дворе предусмотрено оборудование детской и спортивной площадок, места для отдыха жителей, детской велодорожки и беговой дорожки.

Участники градосовета одобрили проект, предложив авторам его доработать.

Изображения из презентации, представленной на градостроительном совете