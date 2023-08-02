Власти выдали разрешения на строительство двух пятиэтажек в Черняховске

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Региональные власти разрешили построить два пятиэтажных дома в Черняховске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Одно из зданий появится на улице Победы. Его общая площадь составит 2812 кв. м. Разрешение на строительство получила компания «Гамма-Строй», оно действует до 26 июля 2024 года.

Второе здание планируют построить на улице Дачной. Площадь этого строения, по данным облправительства, составит 6955 кв. м. Разрешение выдано специализированному застройщику «Рекстрой-Сказка». Документ действует до 24 июля 2028 года.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем компании «Гамма-Строй», зарегистрированной в Гурьевском округе, является Роман Стефаненок, директором — Мария Корягина. Основной вид деятельность фирмы — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Компания «Рекстрой-Сказка» зарегистрирована в Калининграде, ее учредителями в равных долях выступают Кирилл Мурашкевич и Максим Дорошок. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий.

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