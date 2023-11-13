Суд с проектировщиком реконструкции здания бывшей биржи перенесли на следующий год

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Суд с компанией «Научно-реставрационное объединение», которая разрабатывала проект реконструкции здания бывшей биржи на Ленинском проспекте в Калининграде, перенесен на 2024 год. Областной музей изобразительных искусств пытается расторгнуть контракт с подрядчиком и взыскать с него 6,8 млн рублей. При этом фирма подала встречный иск. Как указано в картотеке областного арбитражного суда, очередное заседание по делу пройдет 17 января.

Судебное разбирательство с проектировщиком реконструкции здания бывшей биржи идет с февраля. При этом в октябре региональные власти заявили о планах объявить до конца текущего года новые торги на разработку проекта. Как сообщали «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, документация, подготовленная компанией «Научно-реставрационное объединение», дважды получила отрицательное заключение госэкспертизы.

Изначально работы по реконструкции здания, в котором в последние пять лет размещается Музей изобразительных искусств, собирались начать в 2020 году, а завершить — в 2023-м. В октябре власти заявили о планах провести их в 2024-2026 годах. Какую сумму предполагается направить на реконструкцию, в областном правительстве не сообщили. В 2021 году она оценивалась в миллиард рублей.

Здание Кёнигсбергской торговой биржи построено в стиле итальянского неоренессанса с элементами классицизма по проекту архитектора Генриха Мюллера. Оно было заложено в Кёнигсберге в 1870 году, а открыто — в 1875-м. По данным портала Prussia39, строение возведено на более чем двух тысячах свай из лиственницы длиной от 12 до 18 метров.

В период Второй мировой войны строение получило существенные повреждения. После реконструкции, проведенной в 1967 году, внешний вид бывшей биржи остался близким к довоенному, но интерьер был в значительной мере перепланирован.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter