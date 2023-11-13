«Авито Недвижимость»: спрос на аренду жилья в Калининграде значительно снизился

Спрос на аренду жилья в Калининграде в октябре упал на 17%. Показатель близок к средним данным по стране (-14%). Предложение за тот же период выросло на 4%. Показатели рынка долгосрочной аренды проанализировали эксперты «Авито Недвижимости».



Падение спроса, по данным портала, не сказалось на цене. Снять квартиру в Калининграде в прошлом месяце по-прежнему стоило в среднем 25 тыс. рублей. «Однушка» обходилась в 22 тыс. в месяц. Самая дорогая аренда жилья по итогам октября 2023 года в Москве (93 тыс. рублей в месяц) и Сочи (38 тыс.). За 35 тыс. рублей можно было снять квартиру в Красноярске и Санкт-Петербурге. Всего эксперты платформы проанализировали данные из 33 городов. Самой доступной аренда была в Брянске и Кирове. За месяц проживания в квартире там в среднем отдавали по 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что за год аренда жилья в Калининградской области стала вдвое доступнее. Снять квартиру могут позволить себе порядка 42% семей региона. Для этого минимальный общий уровень дохода должен составлять 101 тыс. рублей.