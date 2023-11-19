Россияне досрочно погасили максимальный объём ипотечных кредитов с конца 2020 года

Досрочное погашение ипотеки в России в третьем квартале 2023 года достигло максимального объёма с конца 2020 года. К такому выводу пришли эксперты ресурса «Недвижимость» РИА «Новости» на основе анализа данных Центробанка.



Объём досрочного погашения ипотеки с июля по сентябрь текущего года достиг в России 594 млрд рублей. Заёмщики, по данным аналитиков, закрывали долги большей частью за счёт собственных сбережений, а не новых займов.

По сравнению со вторым кварталом 2023 года объём досрочного погашения ипотеки в третьем квартале вырос на 6%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — на 54%. Рекордный объём закрытых раньше срока ипотечных кредитов был зафиксирован в четвёртом квартале 2020 года. Тогда россияне потратили на эти цели 681,6 млрд рублей.