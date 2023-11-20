Проект «фахверковой» гостиницы в центре Зеленоградска прошел экспертизу

Проект трехэтажной мини-гостиницы по улице Октябрьской, 20 в Зеленоградске прошел негосударственную экспертизу. Информация об этом опубликована в понедельник, 20 ноября, на сайте Единого госреестра заключений. Застройщиком объекта выступает Светлана Карацуба, разработкой документации занималась калининградская компания «Ар-Деко».



В феврале проект «фахверковой» гостиницы на улице Октярьской рассмотрели на заседании областного градосовета. Здание планируют построить напротив фонтана «Колесо времени» («Водяная мельница»). На первом этаже предусмотрены вестибюль, лобби-бар и рецепция, на втором и третьем — шесть номеров.



Часть экспертов, присутствовавших на заседании в феврале, обвинили концепцию в избыточной декоративности и бутафории. Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин пообещал обсудить предложенные решения «в рабочем порядке с проектировщиками».