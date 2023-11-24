Число домов, получивших положительное заключение экспертизы, снизилось в регионе на 80%

В Калининградской области количество многоквартирных домов, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации, за год сократилось на 80%. Такие данные приводит пресс-служба портала «Единый ресурс застройщиков».



В октябре 2023 года проверку прошли документы всего одного дома. Годом ранее в том же месяце их было пять, в 2021-м и 2020-м — по семь. С начала года положительное заключение экспертизы проектной документации в регионе получили 25 объектов — на 48% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. По количеству одобренных проектов домов Калининградская область занимает 27‑е место в стране. На регион приходится 1% таких объектов.

Лидировала в октябре по количеству выданных положительных заключений Тюменская область. Там была одобрена документация 10 домов.