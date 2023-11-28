Облвласти выдали разрешение на строительство семиэтажного дома в Пионерском

Региональные власти разрешили построить семиэтажный дом на улице Октябрьской в Пионерском. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Разрешение на строительство получил специализированный застройщик «ПСК-Строй», оно действует до 14 августа 2025 года. Проектом предусмотрено здание площадью 8849,4 кв. м, жилая из которых составит более пяти тысяч «квадратов». Дом планируют построить рядом с Первым Шанхайским озером, на участке с кадастровым номером 39:19:010314:32.

По данным из Единого госреестра юрлиц, гендиректором калининградской компании «СЗ „ПСК-Строй“» является Леонид Павлишин, учредителями выступают Александр Столяр и Николай Кашляков. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.