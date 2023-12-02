Предложение по аренде предприятий общепита за год снизилось в регионе более, чем на треть

Объём предложения по аренде предприятий общественного питания за год снизился в Калининградской области на 36%. В ноябре таких объявлений, по данным пресс-службы платформы «Авито Недвижимость», было всего 16.



Стоимость аренды квадратного метра кафе и ресторанов в Калининградской области составляет в среднем 893 рубля в месяц. Это ниже средней цены по стране (938 рублей за «квадрат»). В Краснодарском крае показатель держится на уровне 779 рублей. Самые низкие цены — в Челябинской области (397 рублей за «квадрат»).

Спрос на аренду кафе, ресторанов и столовых за год упал в России на 14%. «Дефицита по части аренды подобных площадей не наблюдается даже в преддверии сезона», — прокомментировал руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

Специалисты платформы проанализировали данные популярных для зимнего туризма регионов России. В список также вошли Крым, Красноярский и Алтайский край, Волгоградская и Липецкая области, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.