Госдума ограничила рост ипотечных ставок при отказе заёмщиков от страхования

Госдума приняла во втором и третьем чтении проект закона, ограничивающий рост ипотечных ставок при отказе заёмщиков от страхования. Изменения внесены в закон «О потребительском кредите (займе)», пишет портал «Единый ресурс застройщиков».



Поправки направлены на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заёмщика от заключения договора страхования или последующего его расторжения.

В таких случаях кредитор будет вправе увеличить процентную ставку по выданному ипотечному кредиту до уровня, действовавшего на момент заключения договора по аналогичным кредитам (сумма, срок возврата, условия) без страхования.

Кроме того, новая редакция закона меняет очерёдность погашения задолженности заёмщика в случае, если сумма произведённого им платежа недостаточна для полного исполнения обязательств. Предусматривается погашение в первую очередь задолженности, а не уплата неустойки (штрафов, пени) и процентов за пользование денежными средствами. Такой подход даёт дополнительные гарантии защиты заёмщикам как экономически более слабой и зависимой стороне в отношениях с коммерческими организациями.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2024 года и применяться к договорам, заключённым после этой даты.