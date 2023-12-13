В Калининградской области стали чаще сдавать в аренду загородные дома с саунами и банями

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В Калининградской области объём предложения по краткосрочной аренде загородного жилья с саунами и банями вырос за год на 59%. Данные приводит пресс-служба онлайн сервиса объявлений «Авито».

В ноябре жители региона разместили там 235 вариантов аренды таких домов. Сутки проживания там стоят в среднем 8 000 рублей. По сравнению с ноябрём 2022 года цена не изменилась.

Средняя стоимость по стране за суточную аренду загородного дома с баней или сауной составляет 7 000 рублей. Дороже всего такой отдых, по данным «Авито», обходится жителям Новосибирской области. За сутки в доме с сауной они отдают порядка 12 000 рублей. В Московской области средний ценник — 10 000 рублей, в Ленинградской — 6 000.

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