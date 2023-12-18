В Калининградской области фиксируют снижение цен на комнаты в «коммуналках»

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За год комнаты в коммунальных квартирах подешевели в Калининградской области на 2,8%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

По его словам, в среднем по стране комнаты в «коммуналках», напротив, подорожали на 10,6% — до 1,2 млн рублей. «Рост цен на комнаты находится в общем тренде на удорожание недвижимости», — отметил Луценко.

Согласно исследованию портала, за этот год из 70 городов снижение стоимости комнат показали только девять, остальные 61 продемонстрировали рост. Самый большой рост зафиксирован в Барнауле (+40%) и Самаре. Подешевели комнаты наряду с Калининградской областью в Махачкале (-9,3%), Ленинградской области (-4,1%), Краснодаре (-3,7%), Мурманске (-3,3%), Ульяновске (-3,1%), Белгороде (-2,2%), Ярославле (-1,9%) и Санкт-Петербурге (-0,1%).


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