В регионе за год значительно вырос спрос на земельные участки промышленного назначения

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За год в Калининградской области вырос спрос на землю промышленного назначения. Покупкой таких участков жители региона стали интересоваться на 13% чаще, арендой — на 121%. Данные приводит пресс-служба онлайн сервиса «Авито Недвижимость».

Предложение по продаже промышленных земельных участков за год выросло в регионе на 8%. Цена за сотку составляет порядка 96 тыс. рублей, средняя стоимость всего объекта — 7 млн. Предложений по аренде земли промышленного назначения за год стало на 14% меньше. Цена за сотку — 750 рублей. В месяц участок обходится в среднем в 15 тыс. рублей.

В отличие от земли, спрос на покупку и аренду промышленных объектов за год сократился на 7 и 1% соответственно. Объявлений о продаже стало на 12% меньше, о сдаче в аренду — на 32%. Приобрести промышленный объект в Калининградской области можно в среднем за 20 млн рублей, арендовать — за 40 тыс. в месяц.

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