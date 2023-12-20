Подписан закон, меняющий понятие перепланировки жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятие «перепланировка жилья». Нововведения проанализировал сервис для размещения объявлений о недвижимости «Циан».



Согласно документу, теперь перепланировкой признаётся любое изменение площади помещения. Завершение процедуры необходимо подтвердить актом приёмочной комиссии, который нужно предоставить в срок до 30 дней. Также закон устанавливает срок пять рабочих дней для направления органам местного самоуправления информации о переводе помещения из жилого в нежилое или о перепланировке.

Кроме того, теперь любое изменение внутренней планировки жилых помещений в многоквартирном доме, в том числе без изменения внутренних границ и площади, влечёт необходимость внесения соответствующих изменений в ЕГРН, а также осуществления государственного кадастрового учёта образованных помещений.

Пока остаётся открытым вопрос, обязаны ли владельцы помещений, изменившие их внутреннюю планировку до принятия этого закона, согласовывать такие изменения, если они не подпадают под вновь введённое определение перепланировки.

Также новый закон ужесточает санкции за незаконную перепланировку. Штрафы теперь будут рассчитываться как процент от кадастровой стоимости помещения. На их размер также будет влиять степень нарушения, характер перепланировки и наличие повреждений в конструкции помещения.