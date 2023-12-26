Калининград вошёл в топ-10 городов СЗФО с самыми большими квартирами в новостройках

Калининград, Зеленоградск и Светлогорск вошли в топ-10 городов Северо-Западного федерального округа с самыми большими квартирами в новостройках. Рейтинг составили эксперты сервиса «Циан».



Калининград занимает в нём второе место с квартирой в ЖК «Рыбная деревня» площадью 177,3 кв. м. Её цена, по данным сервиса, составляет 27,92 млн рублей (без отделки). В квартире находятся пять спален, три санузла, две гардеробных, столько же лоджий и кухня-столовая площадью 41,67 кв. м.

На шестой строчке рейтинга расположился Зеленоградск, где находится трёхкомнатная квартира площадью 120,43 кв. м из фонда ЖК «Атлантис». Жильё продаётся в черновом виде, его стоимость — 44,56 млн рублей.

Девятая строчка рейтинга досталась Светлогорску. В местном ЖК «Лесная сказка», который должен быть закончен к началу 2026 года, продаётся трёхкомнатный юнит с габаритами 114,41 кв. м. «Эта новостройка расположена в значительном удалении от моря (в 2 км), а потому цены здесь достаточно умеренные. Чтобы купить упомянутую трёшку, понадобятся 16,2 млн рублей», — отметили эксперты «Циан».

Также в топ сервиса вошли Петрозаводск,Череповец, Вологда, Архангельск и три петербургских пригорода (Кудрово, Сертолово и Мурино). Данные по Санкт-Петербургу приводятся вне рейтинга. По размерам в северной столице лидирует двухуровневая квартира в клубном доме на Крестовском острове площадью 325,2 кв. м. «В целом на петербургской витрине сосредоточено 75 лотов с метражом 200+. Нигде больше в границах СЗФО подобные объекты не встречаются», — рассказали в «Циан».