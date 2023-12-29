В Калининградской области снизился спрос на покупку складов

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В Калининградской области за год на 7% снизился спрос на покупку складских помещений. Предложение также сократилось — на 3%. Такие данные получили эксперты «Авито Недвижимости», сравнившие показатели за 51 неделю 2022 и 2023 годов.

Средняя стоимость квадратного метра в складском помещении в регионе составляет, по данным сервиса, 11 тыс. рублей, а его средний размер — 185 кв. метров.

Приводятся также данные по аренде складов. Спрос на эту услугу за год вырос на 1%, предложение ровно на столько же снизилось. Стоимость аренды составляет в среднем 150 рублей за кв. метр в месяц, а средний размер арендуемых помещений — 300 кв. метров.

В среднем по стране спрос на покупку и аренду складов вырос за год на 18 и 19% соответственно.

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