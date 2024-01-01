Ремонт домов в Железнодорожном обошелся бюджету области в 328 млн рублей

Все новости по теме: Капитальный ремонт

С 2017 по 2023 годы фонд капитального ремонта отремонтировал в пос. Железнодорожный Правдинского округа 53 дома. Общая стоимость работ составила 354 млн рублей. Об этом говорится в ответе пресс-службы правительства области на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Из них 1 млн рублей — местный бюджет, 25 млн рублей — средства собственников, 328 млн рублей — финансовая поддержка областного бюджета», — говорится в ответе на запрос. При этом, как отметили в пресс-службе, финансовая поддержка из областного бюджета на ремонт домов в Железнодорожном предоставляется с 2019 года.

«Все отремонтированные дома в поселке построены до 1945 года, их состояние находится на уровне „ограниченно работоспособный“, при этом некоторые дома имели тенденцию к аварийности и требовали срочного проведения ремонта», — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

По данным министерства, с 2017 по 2023 годы с привлечением средств областного бюджета Фонд капитально отремонтировал в регионе 596 многоквартирных домов. Общая стоимость составила 5,1 млрд рублей, из них 3,9 млрд рублей — средства бюджета региона.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter