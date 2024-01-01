Ремонт домов в Железнодорожном обошелся бюджету области в 328 млн рублей

С 2017 по 2023 годы фонд капитального ремонта отремонтировал в пос. Железнодорожный Правдинского округа 53 дома. Общая стоимость работ составила 354 млн рублей. Об этом говорится в ответе пресс-службы правительства области на информационный запрос «Нового Калининграда».



«Из них 1 млн рублей — местный бюджет, 25 млн рублей — средства собственников, 328 млн рублей — финансовая поддержка областного бюджета», — говорится в ответе на запрос. При этом, как отметили в пресс-службе, финансовая поддержка из областного бюджета на ремонт домов в Железнодорожном предоставляется с 2019 года.

«Все отремонтированные дома в поселке построены до 1945 года, их состояние находится на уровне „ограниченно работоспособный“, при этом некоторые дома имели тенденцию к аварийности и требовали срочного проведения ремонта», — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

По данным министерства, с 2017 по 2023 годы с привлечением средств областного бюджета Фонд капитально отремонтировал в регионе 596 многоквартирных домов. Общая стоимость составила 5,1 млрд рублей, из них 3,9 млрд рублей — средства бюджета региона.