Власти выдали разрешение на строительство семиэтажного дома у эстакадного моста

Региональные власти выдали компании «Патефон» разрешение на строительство семиэтажного жилого дома рядом с эстакадным мостом в Калининграде. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:151402:265 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Портовой. Официально застройщику разрешили реконструировать административно-торговое здание со встроенной автостоянкой под жилой дом. Общая площадь объекта составит 27 126 кв. м.

В ноябре 2022 года проект семиэтажного здания у эстакадного моста одобрили на заседании областного градсовета. Сообщалось, что объект будет рассчитан на 160 квартир. В нем также расположатся 19 коммерческих помещений и крытая парковка на 93 места.

В октябре 2019 года компании «Патефон» было выдано разрешение на строительство одноэтажного торгового центра у эстакадного моста. Через несколько месяцев на участке появилась строительная техника, его обнесли забором. В августе 2020 года компания получила разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако торговый центр так и не заработал. Весной 2022-го стало известно, что на перекрестке Ленинского проспекта и Портовой хотят построить семиэтажный дом.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителями компании «Патефон» сейчас выступают Ольга Деева, Анатолий Авраменко и Игорь Король, гендиректором — Анатолий Авраменко.