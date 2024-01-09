В Калининграде начала дешеветь аренда трёхкомнатных квартир

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Аренда трёхкомнатных квартир в Калининграде подешевела в четвёртом квартале 2023 года на 3,6%, составив около 33,5 тыс. рублей в месяц. Такие данные опубликовал федеральный портал «Мир квартир».

Несмотря на тенденцию последних трёх месяцев, в целом снять «трёшку» в 2023 году стоило дороже, чем в 2022, на 13,3%. Сильнее всего за 12 месяцев подорожала аренда двухкомнатных квартир. Прирост составил 24,8%, а средняя цена услуги — порядка 29 тыс. рублей в месяц. «Однушки» стали сдавать на 15,7% дороже. Месяц проживания в такой квартире в Калининграде обходится в среднем в 21,5 тыс. рублей.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», стоимость долгосрочной аренды жилья в Калининграде ниже средней по стране на 5000 рублей.

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