Калининградские застройщики вывели на рынок на 43% меньше домов, чем годом ранее

В декабре 2023 года на рынок Калининградской области выведено четыре объекта от четырёх застройщиков. Это 785 квартир совокупной площадью 55,8 тыс. м². По сравнению с декабрем 2022 года количество новых объектов в регионе уменьшилось на 43%, по сравнению с ноябрем 2023 — на 64%. Данные исследования приводит Единый реестр застройщиков.



Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с декабрём 2022 года увеличилась на 105%. По этому показателю Калининградская область занимает 24 место в стране. По количеству выведенных домов регион на 41 месте. На Калининградскую область пришлось 0,9% жилья, появившегося на рынке страны за месяц.

Новые дома на рынок вывели компании «АвангардИнвестПроект», «Петробалтинвест», «Залиум», а также Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области. По площади новых объектов лидирует «АвангардИнвестПроект» с показателем 47,86 тыс. м² (615 квартир). Фонд ЖСС вывел на рынок 4,14 тыс. м² жилья (80 квартир), «Петробалтинвест» — 2,42 тыс. м² (56 квартир), «Залиум» — 1,4 тыс. м² (34 квартиры).