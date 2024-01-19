В регионе снизилось число домов, получивших положительное заключение экспертизы

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В Калининградской области в 2023 году количество многоквартирных домов, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации, снизилось на 38%. За 12 месяцев проверку успешно прошли документы 36 объектов от 26 компаний. Данные приводит Единый ресурс застройщиков.

На регион пришлось порядка 2% всех объектов с положительными заключениями экспертизы в стране. По этому показателю Калининградская область заняла 10 место. Лидируют в рейтинге Новосибирская, Челябинская и Тюменская области. Там одобрили документы 94, 68 и 66 домов соответственно.

Среди идентифицированных застройщиков больше всего положительных заключений экспертизы проектной документации в Калининградской области получили группы компаний «КПД — Калининград» (на 6 объектов) и «Модуль — Стройград» (на 3 объекта).

По два объекта за год одобрили Фонду жилищного и социального строительства Калининградской области, группе компаний «Холдинг Калининградстройинвест» и специализированному застройщику «Квартал О2».

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