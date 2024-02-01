В Черняховском районе продают кирху XVII века за 1,3 млн рублей (фото)

Фото: портал Prussia39.ru
Фото: портал Prussia39.ru
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В поселке Тельманово Черняховского района выставили на продажу кирху XVII века за 1,3 млн рублей. В объявлении утверждается, что историческое строение имеет площадь 645 квадратных метров и продается вместе с земельным участком 1391 квадратных метров.

«На здании надо менять кровлю, — пояснил агент, занимающийся продажей кирхи. — Внутри ранее склады были. Объект в собственности. Водоем соседний также входит в лот».

В администрации Черняховского района сообщили, что собственником здания является местный бизнесмен Владимир Яновский.

«У него в городе частный музей, — пояснил глава администрации муниципалитета Сергей Булычев. — Кирха давно ему принадлежит, но, к сожалению, здоровье и финансовое состояние не позволяет приводить в порядок этот объект. А спасать здание надо. Если у него появится новый хозяин, я буду очень рад, и мы поможем сделать все, что от нас зависит».

По данным портала Prussia39.ru, лютеранская кирха была построена в поселке Дидлакен в 1665 году, а в 1676 году за ее юго-восточной стеной был сооружен мавзолей генерал-майора Пьера де ля Кава (француз, находившийся на службе в Пруссии). Во время Семилетней войны в 1757 году кирха была сожжена русскими войсками вместе с соседним домом пастора, но уже в 1783 году ее восстановил Готфрид Швайгер из Инстербурга (объект был частично перестроен и лишился башни.

В объявлении о продаже также сообщается, что в советское время здание использовалось под зернохранилище.

«У стен этой кирхи некогда находился мавзолей губернатора крепости Пиллау, генерал-майора Пьера де ля Кава. Бытует легенда, что до сих пор на дне расположенного по соседству пруда лежит его мумия, покрытая кольчугой водорослей и ореолом мрачной тайны», — говорится в тексте объявления.

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