Янтарному комбинату разрешили построить автотракторный участок площадью более тысячи кв. метров

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Калининградский янтарный комбинат получил разрешение на строительство автотракторного участка площадью 1109,2 кв. метра. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.

Разрешение выдано 29 января и действует до 29 октября 2024 года. Построить планируют 1-2 этажное здание на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010011:32.

«Это участок для обслуживания спецтехники, которая задействована на горных работах в Приморском карьере: самосвалы, трубоукладчики, колёсные и гусеничные бульдозеры, опороперевозчики, шарнирно-сочленённые самосвалы», — прокомментировал корреспонденту «Нового Калининграда» пресс-секретарь Калининградского янтарного комбината Роман Гаранчук. Он также сообщил, что работы планируют завершить во II квартале 2024 года.

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