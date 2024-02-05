Янтарному комбинату разрешили построить автотракторный участок площадью более тысячи кв. метров

Калининградский янтарный комбинат получил разрешение на строительство автотракторного участка площадью 1109,2 кв. метра. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.



Разрешение выдано 29 января и действует до 29 октября 2024 года. Построить планируют 1-2 этажное здание на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010011:32.

«Это участок для обслуживания спецтехники, которая задействована на горных работах в Приморском карьере: самосвалы, трубоукладчики, колёсные и гусеничные бульдозеры, опороперевозчики, шарнирно-сочленённые самосвалы», — прокомментировал корреспонденту «Нового Калининграда» пресс-секретарь Калининградского янтарного комбината Роман Гаранчук. Он также сообщил, что работы планируют завершить во II квартале 2024 года.