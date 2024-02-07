Рост цен на загородные дома в регионе назвали одним из самых низких по стране

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Средняя стоимость загородной недвижимости в Калининградской области в IV квартала 2023 года стала выше на 5%. Это одно из самых низких значений по стране, сообщили в «Авито Недвижимости».

По данным сервиса, загородный дом в регионе стоит в среднем 7,3 млн рублей. За год цена выросла на 6%. При этом спрос на такую недвижимость сократился в IV квартале на 19% (за год — на 7%), предложение упало на 9% (на 2% год к году).

Самые высокие цены на загородные дома аналитики сервиса зафиксировали в Московской и Ленинградской областях, а также в Дагестане. Наиболее доступное жильё — в Кировской области.

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