В Калининградской области фиксируют снижение объемов ввода жилья

В 2023 году в Калининградской области снизились объемы ввода жилья. Это следует из доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона.



По данным ведомства, в 2022 году было введено в эксплуатацию 4,3 тысячи жилых домов, или 14,5 тысячи квартир общей площадью 1,21 млн квадратных метров. Это на 7,7% меньше, чем в 2022 году.

Индивидуальные застройщики, в том числе возводившие объекты на земельных участках под садоводство, ввели 3,8 тысячи жилых домов общей площадью 585,2 тысячи квадратных метров. Эта категория составляет 48,1% от общего объема жилья, введенного в Калининградской области 2023 году. По данным статистики, на землях под садоводство ввели на 7,4% больше домов, чем годом ранее, — 1,2 тысячи, их общая площадь — 137,8 тысячи квадратных метров.