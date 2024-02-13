Масштабная застройка северо-запада Калининграда приостановлена из-за Минобороны

Все новости по теме: Строительство

Реализация проекта «Строительство Западного жилого района по ул. Большая Окружная (мкр. Совхозный) в г. Калининграде» приостановлена до урегулирования вопросов с Министерством обороны России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Проект застройки северо-запада областного центра был одобрен советом по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области в 2021 году. Его инициатор — Специализированный застройщик «Мегаполис-Жилстрой» — предполагал застроить земельный массив из 17-ти земельных участков в южной части и одного земельного участка в северной части, принадлежащих на праве собственности Калининградской области, общей площадью 137,8 га.

Проектом предполагалось строительство в срок до 2032 года (поэтапно) 74 многоэтажных многоквартирных домов переменной этажности (от 5 до 9 этажей, 17645 квартир) со встроенно-пристроенными помещениями. Также в рамках проекта застройщик намеревался возвести два детских садика по 320 мест каждый, магистральные сети и подстанцию, улично-дорожную сеть, инженерные сети.

«В министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области сообщили, что данный проект располагается в границах пилотажной зоны А в районе аэродрома Калининград (Чкаловск), в связи с чем Министерством обороны Российской Федерации наложены ограничения по высотности зданий и уровню шума. До урегулирования данных вопросов реализация проекта приостановлена», — сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на запрос.




Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter