Масштабная застройка северо-запада Калининграда приостановлена из-за Минобороны

Реализация проекта «Строительство Западного жилого района по ул. Большая Окружная (мкр. Совхозный) в г. Калининграде» приостановлена до урегулирования вопросов с Министерством обороны России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Проект застройки северо-запада областного центра был одобрен советом по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области в 2021 году. Его инициатор — Специализированный застройщик «Мегаполис-Жилстрой» — предполагал застроить земельный массив из 17-ти земельных участков в южной части и одного земельного участка в северной части, принадлежащих на праве собственности Калининградской области, общей площадью 137,8 га.

Проектом предполагалось строительство в срок до 2032 года (поэтапно) 74 многоэтажных многоквартирных домов переменной этажности (от 5 до 9 этажей, 17645 квартир) со встроенно-пристроенными помещениями. Также в рамках проекта застройщик намеревался возвести два детских садика по 320 мест каждый, магистральные сети и подстанцию, улично-дорожную сеть, инженерные сети.

«В министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области сообщили, что данный проект располагается в границах пилотажной зоны А в районе аэродрома Калининград (Чкаловск), в связи с чем Министерством обороны Российской Федерации наложены ограничения по высотности зданий и уровню шума. До урегулирования данных вопросов реализация проекта приостановлена», — сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на запрос.







