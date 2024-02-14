На ул. Невского начали сносить комплекс бывшей автошколы под жилье

Концепция, представленная на градсовете в апреле 2023 года
Концепция, представленная на градсовете в апреле 2023 года
Все новости по теме: Городской облик

В конце улицы Невского в Калининграде начали сносить комплекс бывшей государственной автошколы для строительства жилых домов. Как сообщает портал Rugrad, рабочие разбирают в том числе главный корпус учреждения, построенный в начале XX века.

Решение о реновации территории автошколы было принято в марте 2023 года на специальной правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Земельный участок с кадастровым номером 39:15:130508:17 передали в пользование госкорпорации «Дом.РФ».

По данным Rugrad, в январе 2024 года право аренды на пять лет территории площадью 2,18 га года перешло компании «Светлогорская горка» из группы «СК «Монолит». Фирма предложила цену в 42,46 млн руб. Это на четверть меньше кадастровой стоимости имущества — 56,9 млн рублей.

Согласно ЕГРН, правообладателем массива с 2009 года было федеральное учреждение дополнительного профессионального образования «Калининградский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства». Сейчас оно находится в процессе ликвидации.

В апреле 2023 года областной градсовет одобрил концепцию комплексного развития территории бывшей автошколы на ул. Невского. Она предполагает строительство двух идентичных четырёхэтажных жилых комплексов с отдельными секциями высотой шесть-восемь этажей. Проект разрабатывало НИИ «Земля и город».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter