На ул. Невского начали сносить комплекс бывшей автошколы под жилье

В конце улицы Невского в Калининграде начали сносить комплекс бывшей государственной автошколы для строительства жилых домов. Как сообщает портал Rugrad, рабочие разбирают в том числе главный корпус учреждения, построенный в начале XX века.



Решение о реновации территории автошколы было принято в марте 2023 года на специальной правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Земельный участок с кадастровым номером 39:15:130508:17 передали в пользование госкорпорации «Дом.РФ».

По данным Rugrad, в январе 2024 года право аренды на пять лет территории площадью 2,18 га года перешло компании «Светлогорская горка» из группы «СК «Монолит». Фирма предложила цену в 42,46 млн руб. Это на четверть меньше кадастровой стоимости имущества — 56,9 млн рублей.

Согласно ЕГРН, правообладателем массива с 2009 года было федеральное учреждение дополнительного профессионального образования «Калининградский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства». Сейчас оно находится в процессе ликвидации.