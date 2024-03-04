«Авито»: Калининградская область вошла в топ-3 регионов по окупаемости складов

Все новости по теме: Недвижимость

Калининградская область заняла второе место в топе регионов по окупаемости коммерческих складов. Аналитики «Авито Недвижимости» изучили сегменты продажи офисов, торговых площадей и складов стоимостью до 10 млн рублей в разных регионах страны и определили, где такая недвижимость окупится быстрее при сдаче в аренду.

По данным платформы, склад стоимостью до 2 млн рублей окупится в Калининградской области в среднем за 3,7 года — при сдаче его в аренду за 45 тыс. рублей в месяц. За год услуга подорожала на 7%, а сами склады подешевели на 1%. Выгоднее, по данным «Авито», инвестировать только в склады в Тверской области, там они окупаются в среднем за 3,1 года.

Также аналитики сервиса включили Калининградскую область в топ-10 по окупаемости офисной недвижимости. Хотя сроки возврата инвестиций здесь гораздо выше. Средняя цена такого объекта в регионе — 6,6 млн рублей. За год она снизилась на 10%. При сдаче офиса в аренду за 25 тыс. рублей в месяц он окупится в среднем за 21,9 года, подсчитали в «Авито». За год стоимость услуги выросла на 5%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter