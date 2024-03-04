«Авито»: Калининградская область вошла в топ-3 регионов по окупаемости складов

Калининградская область заняла второе место в топе регионов по окупаемости коммерческих складов. Аналитики «Авито Недвижимости» изучили сегменты продажи офисов, торговых площадей и складов стоимостью до 10 млн рублей в разных регионах страны и определили, где такая недвижимость окупится быстрее при сдаче в аренду.



По данным платформы, склад стоимостью до 2 млн рублей окупится в Калининградской области в среднем за 3,7 года — при сдаче его в аренду за 45 тыс. рублей в месяц. За год услуга подорожала на 7%, а сами склады подешевели на 1%. Выгоднее, по данным «Авито», инвестировать только в склады в Тверской области, там они окупаются в среднем за 3,1 года.

Также аналитики сервиса включили Калининградскую область в топ-10 по окупаемости офисной недвижимости. Хотя сроки возврата инвестиций здесь гораздо выше. Средняя цена такого объекта в регионе — 6,6 млн рублей. За год она снизилась на 10%. При сдаче офиса в аренду за 25 тыс. рублей в месяц он окупится в среднем за 21,9 года, подсчитали в «Авито». За год стоимость услуги выросла на 5%.