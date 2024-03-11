Бывший военный городок в Балтийске выкупил бизнесмен из Архангельской области (фото)

Бывший военный городок № 75 на ул. Взморье в Балтийске продали на аукционе предпринимателю Андрею Шкире, предложившему за лот 15 772 032 рублей (цена была увеличена со стартовой ровно в восемь раз). Согласно открытым данным, Шкира регистрировал ИП в Архангельской области, где занимался застройкой, а также арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом.
В выкупленный лот входят земельный участок (КН 39:14:010431:152) площадью 4122 квадратных метров с расположенными на нем двумя хранилищами с кадастровыми номерами 39:14:010431:156 и 39:14:010431:157.
Согласно протоколу аукциона, на участок претендовали еще пять предпринимателей. В частности, предпоследнее предложение на сумму 15 637 456 рублей сделала компания «Балтийский инновационный центр „Техпроминвест“».
Отметим, что в сентябре 2019 года правительство Калининградской области уже пыталось продать указанный военный городок за 1,8 млн руб. Тогда в ходе аукциона победу одержала Инесса Богдан , которая готова была заплатить 5,6 млн. рублей (впоследствии предприниматель уклонилась от заключения договора купли-продажи имущества и лишилась задатка 355 тыс. рублей). По информации «Нового Калининграда», Инесса Богдан приходится бывшей супругой бизнесмену Виктору Богдану, против которого в 2012 году было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС. Богдан бежал в Польшу, а с его складов изъяли 69 тонн янтаря. Уголовное дело до суда так и не дошло. Польша отказалась выдавать Богдана России, а через несколько лет он вернулся в Калининградскую область.