Бывший военный городок в Балтийске выкупил бизнесмен из Архангельской области (фото)

Бывший военный городок № 75 на ул. Взморье в Балтийске продали на аукционе предпринимателю Андрею Шкире, предложившему за лот 15 772 032 рублей (цена была увеличена со стартовой ровно в восемь раз). Согласно открытым данным, Шкира регистрировал ИП в Архангельской области, где занимался застройкой, а также арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом.



В выкупленный лот входят земельный участок (КН 39:14:010431:152) площадью 4122 квадратных метров с расположенными на нем двумя хранилищами с кадастровыми номерами 39:14:010431:156 и 39:14:010431:157.

Согласно протоколу аукциона, на участок претендовали еще пять предпринимателей. В частности, предпоследнее предложение на сумму 15 637 456 рублей сделала компания «Балтийский инновационный центр „Техпроминвест“».

Скриншот кадастровой карты