Федеральное правительство поддержало законопроект о жилищных вкладах

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Правительство РФ поддержало депутатский законопроект о создании нового вида сберегательного инструмента — договора жилищных сбережений. Он открывается на срок более года. Средства с жилищного вклада можно направить только на приобретение жилья или финансирование договоров в долевом строительстве (ДДУ). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законопроект № 461846-8, который был внесён в Госдуму в октябре 2023 года.

Согласно тексту законопроекта, вкладчиком по договору жилищных сбережений может стать только физическое лицо. Средства на вклад можно вносить и в пользу третьего лица. Проценты по договору жилищных сбережений начисляются ежегодно и увеличивают сумму вклада, на которую они начисляются. При этом проценты выплачиваются в конце срока действия договора либо при направлении денежных средств на оплату улучшения жилищных условий вкладчика.

Законопроект предусматривает раздельное страхование денежных средств по вкладу, размещённому на основании договора жилищных сбережений, и по иным вкладам клиента в том же банке. В итоге вне зависимости от размера остатка средств на иных счетах средства участника жилищно-сберегательной программы будут застрахованы.

Возмещение по жилищному вкладу выплачивается в размере 100%, но не более 10 млн рублей.

Документ обязует банки, в которых открыт жилищный вклад, заключить договор ипотеки с вкладчиком в случае обращения. Все случаи, когда банк может отказать клиенту, также прописаны в законопроекте. Среди них — наличие просроченной задолженности вкладчика на срок более 30 календарных дней на сумму выше 30 тыс. рублей.

«Запуск системы жилищных сбережений является механизмом обеспечения „выращивания“ ипотечных заёмщиков, в рамках нее гражданин сможет накапливать средства для первоначального взноса по договору кредита, что позволит сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты», — говорится в пояснительной записке.

«Искореняются иждивенческие настроения, основанные на ожидании предоставления жилья на безвозмездной основе или беспроцентного кредита без каких-либо усилий либо целенаправленных действий со стороны гражданина», — добавляют авторы.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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