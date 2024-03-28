Проект многоквартирных домов в центре Пионерского прошёл экспертизу

Изображение из публичной кадастровой карты
Изображение из публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Проект многоквартирных жилых домов на улицах Советской, Комсомольской и переулке Советском в Пионерском прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Положительное заключение выдано калининградской компании «Отделинтерстрой39» 27 марта. Проект подготовила компания «Проектный институт «Стройпроект». В качестве эксперта выступило ООО «Негосударственная экспертиза».

Жилые дома планируют возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010211:557. По документам земля предназначена для мало- и среднеэтажной застройки, а также домов коттеджного типа. Ранее эта территория принадлежала детскому ортопедическому санаторию. На ней находились фруктовый сад и теплицы.

Согласно данным открытых источников, компанией «Отделинтерстрой39» руководит Георгий Санджариди. Основной вид деятельности микропредприятия — производство штукатурных работ. Дополнительные виды деятельности не указаны.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter