Проект многоквартирных домов в центре Пионерского прошёл экспертизу

Проект многоквартирных жилых домов на улицах Советской, Комсомольской и переулке Советском в Пионерском прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



Положительное заключение выдано калининградской компании «Отделинтерстрой39» 27 марта. Проект подготовила компания «Проектный институт «Стройпроект». В качестве эксперта выступило ООО «Негосударственная экспертиза».

Жилые дома планируют возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010211:557. По документам земля предназначена для мало- и среднеэтажной застройки, а также домов коттеджного типа. Ранее эта территория принадлежала детскому ортопедическому санаторию. На ней находились фруктовый сад и теплицы.

Согласно данным открытых источников, компанией «Отделинтерстрой39» руководит Георгий Санджариди. Основной вид деятельности микропредприятия — производство штукатурных работ. Дополнительные виды деятельности не указаны.