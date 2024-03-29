В Калининграде быстрее всего дорожают типовые квартиры в новостройках

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области продолжают значительно дорожать квартиры в новостройках. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Калининградстатом 28 марта. Эксперты отмечают, что рост цен на все квартиры был наиболее заметен в 2021 и 2022 году. Но если вторичное жилье в 2023 году показало незначительное снижение цен по всем типам квартир, то жилье в новостройках продолжило дорожать по всем позициям, кроме элитных квартир.

«Разница средних цен по всем типам квартир между вторичным и первичным рынком в четвёртом квартале продолжала увеличиваться. В третьем квартале средняя цена на вторичном рынке составляла 97 126 руб./м2, а на первичном рынке 97 649 руб./м2. В четвёртом квартале 97 472 руб./м2 и 100 922 руб./м2 соответственно», — сообщают в Калининградстате.

Новые типовые квартиры показали самый быстрый рост в течение минувшего года. Если в четвертом квартале 2022 года квадратный метр в таком жилье стоил 84 430 рублей, то к четвертому кварталу 2023 года он стал стоить 90 385 рублей. Элитное жилье и квартиры улучшенного качества в новостройках по ценам остались примерно на том же уровне или даже показали незначительное снижение цены. Средняя стоимость вторичного жилья за год снизилась с 109 865 до 97 472 рублей за квадрат.

Если же брать динамику за 10 лет, то у «вторички» цена квадрата с 47 513 рублей в 2014 году выросла до 97 472 рублей в 2023. Первичное жилье за тот же период в среднем подорожало с 45 099 рублей до 100 922 рублей за квадратный метр.

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