В Калининграде выставили на продажу за 650 млн клуб «Шельф» на Верхнем озере (фото)

В Калининграде выставили на продажу за 650 млн клуб «Шельф» на Верхнем озере (фото) В Калининграде выставили на продажу за 650 млн клуб «Шельф» на Верхнем озере (фото) В Калининграде выставили на продажу за 650 млн клуб «Шельф» на Верхнем озере (фото) В Калининграде выставили на продажу за 650 млн клуб «Шельф» на Верхнем озере (фото) В Калининграде выставили на продажу за 650 млн клуб «Шельф» на Верхнем озере (фото)
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Бывший клуб «Шельф», закрытый несколько лет назад, продается за 650 млн рублей. Соответствующее объявление о продаже коммерческого помещения на ул. Черняховского опубликовано на сайте «Авито».

В объявлении отмечается, что трехэтажное здание с балконом подходит для ресторана, диско-клуба, кафе или гостиничного бизнеса. «Этот уникальный объект расположен на одной из центральных улиц — Черняховского, 19, предлагая идеальное местоположение в первой линии. Рядом находятся ТЦ „Z-форт“, центральный рынок, гостиница „Меркурий“, нижнее и верхнее озера, Музей янтаря», — утверждается в объявлении.

На прошлом оперативном совещании в мэрии города глава администрации Елена Дятлова пообещала выяснить, почему здание на Верхнем озере (со стороны улицы Черняховского) не функционирует несколько лет и кто является его собственником.

Иллюстрации — скриншоты с сайта avito.ru/kaliningrad




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