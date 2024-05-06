Рядом с храмом на ул. Флагманской разрешили построить двухэтажное здание

Региональные власти выдали разрешение на строительство двухэтажного здания рядом с храмом в честь святого Спиридона Тримифунтского на улице Флагманской в Калининграде. Строение планируют использовать как причтовый дом. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Общая площадь здания составит 407 квадратных метров. Разрешение на строительство получил православный приход храма, оно действует до 2 мая 2027 года.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского на улице Флагманской был построен в 2018 году. В 2023-м православный приход через суд добился права собственности на это здание. Как выяснилось во время разбирательства, разрешение на возведение объекта не выдавалось.