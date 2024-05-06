Рядом с храмом на ул. Флагманской разрешили построить двухэтажное здание

Фото: сервис Яндекс. Панорамы
Фото: сервис Яндекс. Панорамы
Все новости по теме: РПЦ

Региональные власти выдали разрешение на строительство двухэтажного здания рядом с храмом в честь святого Спиридона Тримифунтского на улице Флагманской в Калининграде. Строение планируют использовать как причтовый дом. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Общая площадь здания составит 407 квадратных метров. Разрешение на строительство получил православный приход храма, оно действует до 2 мая 2027 года.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского на улице Флагманской был построен в 2018 году. В 2023-м православный приход через суд добился права собственности на это здание. Как выяснилось во время разбирательства, разрешение на возведение объекта не выдавалось.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter