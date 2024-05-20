Отель на Куршской косе вошёл в число самых дорогих бизнесов в СЗФО на «Авито»

Фото: сайт «Авито»

Апарт-отель на Куршской косе вошёл в число самых дорогих бизнесов в продаже на «Авито» в Северо-западном федеральном округе. Аналитики сервиса изучили объявления в соответствующей категории и составили топ бизнесов с самой высокой ценой на площадке в СЗФО.



Гостиница «Вилла Вита» 2023 года постройки продаётся за 119,9 млн рублей. Она находится в посёлке Морское Зеленоградского района в 200 метрах от Куршского залива и 1 км от Балтийского моря в очень тихом и уютном месте, утверждает продавец.

Отель состоит из 10 разных апартаментов, есть стандартные и улучшенные номера. В здании также есть ресепшн, гостиная, кухня, обеденная зона, на территории — парковка и зона барбекю с беседками. Общая площадь гостиницы — почти 600 кв метров. Рядом есть много местных природных достопримечательностей. Владелец готов рассмотреть предложения обмена на другую недвижимость и земельные участки под многоквартирную застройку.

Также в топ вошли камнеобрабатывающий завод в Мончегорске Мурманской области за 250 млн рублей и промышленный карьер Габбро под Петрозаводском за 108 млн.