Власти выдали разрешение на постройку дома на месте немецкой виллы на Нарвской

Фото: скриншот «Яндекс. Карт»
Фото: скриншот «Яндекс. Карт»

Министерство градостроительной политики Калининграда выдало разрешение на строительство жилого дома на месте немецкой виллы с мансардой довоенной постройки на улице Нарвская, 103. Это следует из реестра разрешений на строительство, выданных министерством.

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:131412:482 планируется построить четырехэтажный жилой дом возле ЖК «Нарвский премиум». Общая площадь здания составит около 1,5 тыс. кв.м., жилая — примерно 850 кв.м. Строительством займётся калининградское ООО «Строительная компания „Союз“». Разрешение на строительство будет действовать до 14 мая 2027 года.

Собственником участка также является компания «Союз». В конце апреля «Руград» сообщил, что одноэтажную виллу разобрали, территория сейчас полностью зачищена под постройку.

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