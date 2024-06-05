В «Авито» назвали самую дорогую квартиру для аренды в центре Калининграда (фото)

Скриншот с сайта
Скриншот с сайта "Авито"
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В интернет-сервисе «Авито» назвали самую дорогую квартиру, доступную для краткосрочной аренды в центре Калининграда. Сутки проживания в ней стоят 20 тыс. рублей.

Двухкомнатная квартира площадью 91,2 м² находится ул. Маршала Баграмяна «в новостройке с панорамным видом на реку и музей Мирового Океана». Арендаторам обещают две спальни, кухню-гостиную с раскладным диваном, стол для большой компании, барную стойку с высокими стульями, два плазменных телевизора, биокамин, гардеробную, ванную с тропическим душем, собственную прачечную, а также «невероятные восходы и закаты, возможность „прогулок“, не выходя из дома». При этом «вечеринки запрещены».

Сутки в самой доступной квартире в центре Калининграда обойдутся в 1250 рублей, отметили в сервисе.

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