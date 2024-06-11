За год жители региона сократили ипотечную задолженность более чем на треть

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В апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная ипотечная задолженность на вторичном рынке жилья Калининградской области сократилась на 36%. Снижение с января по апрель текущего года составило 15%. Такие цифры приводит коллекторское агентство «Долговой консультант» на основе анализа данных Банка России.

К началу мая задолженность в Калининградской области составляла 965 млн рублей. В целом по стране объём просроченной ипотеки увеличился с января по апрель на 8,4%. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2023 год.

«Ситуация неплатежей в ипотеке плавно ухудшается, — прокомментировал генеральный директор агентства Денис Аксёнов, — Высокие ипотечные ставки мешают должникам быстро продавать жилье, чтобы погасить задолженность, они же практически ликвидировали и рынок рефинансирования. Плюс мы видим выход на просрочку ипотеки, взятой заёмщиками осенью 2023 года на волне ажиотажа в надежде на скорое снижение цикла высоких ставок. Этого не произошло и обслуживать дорогую ипотеку становится всё труднее».

Лидерами по приросту проблемной ипотеки в абсолютном выражении с начала 2024 года стали Краснодарский край (+561 млн), Москва (+405 млн) и Санкт-Петербург (+397 млн).

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