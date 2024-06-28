Проект жилого комплекса на ул. Песочной в Светлогорске прошёл экспертизу

Скриншот публичной кадастровой карты
Скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Проектная документация и результаты инженерных изысканий жилого комплекса на ул. Песочной в Светлогорске прошли экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельных участках с кадастровыми номерами 39:17:010029:32 и 39:17:010029:307 площадью 10 и 1,5 тыс. кв. метров соответственно. Вид разрешённого использования земель — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Указанный застройщик — ставропольская компания «Стройград». Документацию подготовила «Объединённая дирекция проектных работ» из Ростова-на-Дону. В качестве экспертной организации выступила компания «ПромМаш Тест Экспертиза» (г. Чехов). Положительное заключение выдано 27 июня.

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