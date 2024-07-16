Градсовет одобрил проект гостиницы на Калининградском проспекте в Светлогорске (фото)

Иллюстрация, представленная на градостроительном совете

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект гостиницы на Калининградском проспекте в Светлогорске. Решение было принято во вторник, 16 июля.



Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010024:36 недалеко от железнодорожного вокзала. Согласно проекту, здание будет иметь пять надземных этажей и подвал. На первом этаже планируют разместить вестибюль и коммерческие помещения в аренду, со второго по пятый этаж — номера (в том числе для маломобильных групп населения) и служебные помещения для персонала.

Проектировщики предложили два варианта отделки фасада. Члены градсовета поддержали второй — с оранжевой черепицей. При этом архитектор Олег Васютин отметил, что подобная архитектура слишком тяжёлая для приморского города. «Ещё раз подчеркиваю, что не надо с кирпичом ходить в Светлогорск», — сказал он. По итогам обсуждения проектировщикам было предложено рассмотреть кирпич более светлых оттенков.