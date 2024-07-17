Градсовет одобрил концепцию гостиницы на ул. Балтийской в Светлогорске (фото)

Градостроительный совет Калининградской области на заседании во вторник одобрил концепцию новой многоэтажной гостиницы, которую планируется построить на ул. Балтийской в Светлогорске. Архитекторы выбрали один из трёх эскизных проектов, предложенных «Архпроект Групп», и отправили его на доработку «в рабочем порядке».



Проектировщики представили проект повторно. Они предложили три варианта. Первый представлял собой многоэтажное здание с остеклением и плоской крышей, второй — с двускатной крышей, третий — волнообразное здание.

Большинство архитекторов выбрали второй вариант, но у них возникли вопросы к цветовой гамме и этажности. В частности, в соответствии с проектом здание должно быть пятиэтажным без подземных этажей, общей площадью 4,5 тыс. кв. м, рассчитанное на 58 номеров. Однако на эскизе было представлено шестиэтажное строение.

В итоге было принято решение одобрить второй вариант, проработать его более детально и представить материалы «для рассмотрения в рабочем порядке».

«Затем, после доработки решений, разработки паспорта фасадов с учетом архитектурной подсветки предоставить на согласование главному архитектору Калининградской области», — отметил председатель градсовета, главный архитектор области Евгений Костромин.

Первый и третий варианты, не принятый советом:

Иллюстрации: презентация «Архпроект Групп»