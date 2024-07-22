Власти Балтийска продают железобетонное ограждение с участком за 26 млн руб.

Администрация Балтийска выставила на аукцион «ограждение железобетонное с земельным участком», расположенное на территории города в бывшем военном городке № 21. По данным кадастровой карты, территория находится недалеко от гавани. Извещение опубликовано на портале ГИС «Торги».



Площадь ограждения — 522 кв. м, площадь участка — 4,3 га, он относится к категории «земли населенных пунктов, разрешенное использование — под склады». Кадастровая стоимость земли — 37,760 млн руб. При этом на торги имущество выставлено по начальной цене 26,105 млн рублей, шаг аукциона — 1,3 млн рублей. Прием заявок от интересантов завершится 31 июля, торги намечены на 9 августа.

Как отмечается в проекте контракта, покупатель ограждения и земли также получит наружные сети теплоснабжения, канализации, электроснабжения и водопровода, расположенные на приватизируемой территории.