В Славске выставили на торги здание информационно-туристического центра (фото)

В Славске выставили на торги здание информационно-туристического центра (фото) В Славске выставили на торги здание информационно-туристического центра (фото) В Славске выставили на торги здание информационно-туристического центра (фото) В Славске выставили на торги здание информационно-туристического центра (фото) В Славске выставили на торги здание информационно-туристического центра (фото)
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В Славске местная администрация выставила на торги здание, в котором располагается местное отделение «Единой России» и муниципальный информационно-туристический центр. Как отмечается в извещении на сайте ГИС «Торги», вид разрешенного использования имущества — под инфотурцентр.

Недвижимость находится в Славске по ул. Советской, 15а. Площадь здания — 58,3 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 39:12:010016:60 — 357 кв. м. Начальная цена лота — 2,808 млн рублей. Прием заявок осуществляется до 5 августа, торги назначены на 9 августа.

Как рассказал «Новому Калининграду» глава администрации Славска Эдуард Кондратов, власти рассчитывают создать на этой туристический кластер по примеру острова Канта. В него войдут кирха Славска, территории инфоцентра и прилегающие. «Инфоцентр был построен в 2009 году, но с 2010 года им практически никто не занимался. Мы рассчитываем, что его работа будет вестись в новом кластере. Что касается местного отделения партии, ему выделят другие помещения», — отметил глава администрации.

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