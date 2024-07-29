В Калининграде продают самую дорогую квартиру в России за пределами двух столиц (фото)

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Фото: avito.ru

В «Авито» назвали самую дорогую квартиру, которая продаётся на платформе за пределами Москвы и Санкт- Петербурга. Её стоимость — 400 млн рублей. Объект площадью 215 м² находится в Калининграде, сообщили в пресс-службе сервиса.

Четырёхкомнатная трёхуровневая квартира находится на ул. Артиллерийской на девятом этаже десятиэтажного дома 2018 года постройки. Автор объявления охарактеризовал пентхауз «Гермес» как «кoллeкциoнную недвижимость в Kалинингpaдe класса люкc, cимвoл элиты, непрeвзoйдённой роскоши и комфорта». На создание «идеального пространства эстетики и совершенства» от дизайн-студии ушло два года и восемь месяцев. В объявлении утверждают, что в квартире «собраны эксклюзивные предметы мебели и интерьера», а также установлена система «Умный дом», управляемая с помощью мобильного телефона.

Владельцы предполагают, что квартира подойдёт «состоявшейся бизнес-леди», «молодому обеспеченному эгоисту» или «состоятельной паре».

Ранее в Калининграде продавали квартиру стоимостью 600 тыс. рублей.

Пентхаусы для элиты: топ-5 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в регионе

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