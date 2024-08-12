В Зеленоградске выставили на торги землю под культурно-досуговую деятельность

Администрация Зеленоградска выставила на открытый аукцион право аренды земельного участка площадью 8 866 кв. м на въезде в город. Участок сдаётся сроком на 66 месяцев, начальная годовая арендная плата — 1,703 млн рублей. Извещение опубликовано на сайте ГИС «Торги».



Земельный участок с кадастровым номером 39:05:010206:1585 находится в муниципальной собственности. Он расположен по адресу: г. Зеленоградск, ул. Тургенева, относится к землям населенных пунктов. Разрешенное использование: объекты культурно-досуговой деятельности.

Заявки от желающих поучаствовать в аукционе принимаются до 6 сентября, торги назначены на 11 сентября.