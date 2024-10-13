В Балтийске выставили на торги земельный участок под многоквартирную застройку

Администрация Балтийска выставила на открытый аукцион право аренды на земельный участок с кадастровым номером 39:14:000000:689, расположенный по ул. Иванова, 1. Назначение земли — под малоэтажную многоквартирную жилую застройку.



Площадь земельного участка — 24 221 кв.м, начальный размер годовой аренды — 1,717 млн рублей. Участок сдаётся в аренду на 10 лет. При этом, как отмечается в проекте договора, в течение трёх лет с даты его подписания арендатор обязан начать освоение участка — получить в установленном порядке разрешение на строительство объекта капитального строительства в соответствии с установленным видом разрешенного использования. «Факт освоения земельного участка подтверждается направленным в администрацию муниципального образования „Балтийский городской округ“ разрешением на строительство», — отмечается в проекте договора.

В настоящее время участок относится к зоне Ж-3 (застройка малоэтажными жилыми домами до четырёх этажей, включая мансардный), на нём разрешена малоэтажная многоквартирная жилая застройка, территориальная зона Ж-3.

Торги назначены на 15 ноября.