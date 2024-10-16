В Калининграде вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

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Спрос на долгосрочную аренду квартир в Калининграде вырос в III квартале 2024 года на 5%. Предложение при этом увеличилось на 27%, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».

Спрос на студии вырос на 54%. Объектами с четырьмя и более комнатами стали интересоваться на 42% чаще, «однушками» — на 8%. За год спрос на студии увеличился в Калининграде на 77%, многокомнатные квартиры стали популярнее на 6%.

По данным сервиса, средняя ставка аренды квартиры в Калининграде составляла в июле — сентябре 35 тыс. рублей. Показатель в среднем по стране — 30 тыс.

«На третий квартал приходится сезонный рост спроса на рынке долгосрочной аренды, который связан с началом учебного года и делового сезона. В этом году активность арендаторов также была усилена последствиями отмены массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года — в условиях высоких ставок по кредиту некоторые из потенциальных покупателей жилья делают выбор в пользу аренды квартиры. Спрос во многом уравновешивает растущее предложение: часть собственников временно переходит с рынка продажи вторичной недвижимости на рынок долгосрочной аренды. Основной причиной здесь также выступают высокие рыночные ставки, на фоне которых процесс продажи жилья становится более долгим и сложным», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

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