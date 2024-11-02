Администрация Неманского района продаёт здание гостиницы 1945 года

Все новости по теме: Недвижимость
Фото: сайт ГИС «Торги»

Администрация Неманского района выставила на продажу здание гостиницы 1945 года постройки, расположенное в посёлке Искра. Соответствующая информация размещена на сайте ГИС «Торги».

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:07:030702:171, площадью 2 735,0 кв.м по адресу: ул. Кленовая, 1. Площадь самого здания — 330,2 кв.м. Начальная цена продажи имущества с учётом НДС составляет 1 018 000 руб. (622 тыс. — стоимость здания, 396 — земельного участка). Шаг аукциона — 50 900 (5% от начальной стоимости). Размер задатка — 101,8 тыс. руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются со 2 ноября по 2 декабря 2024 года. Итоги торгов планируют подвести 10 декабря. Приобретённое на торгах имущество должно быть оплачено единовременно, не позднее 15 дней с момента заключения договора купли-продажи.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter