Администрация Неманского района продаёт здание гостиницы 1945 года

Фото: сайт ГИС «Торги»

Администрация Неманского района выставила на продажу здание гостиницы 1945 года постройки, расположенное в посёлке Искра. Соответствующая информация размещена на сайте ГИС «Торги».

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:07:030702:171, площадью 2 735,0 кв.м по адресу: ул. Кленовая, 1. Площадь самого здания — 330,2 кв.м. Начальная цена продажи имущества с учётом НДС составляет 1 018 000 руб. (622 тыс. — стоимость здания, 396 — земельного участка). Шаг аукциона — 50 900 (5% от начальной стоимости). Размер задатка — 101,8 тыс. руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются со 2 ноября по 2 декабря 2024 года. Итоги торгов планируют подвести 10 декабря. Приобретённое на торгах имущество должно быть оплачено единовременно, не позднее 15 дней с момента заключения договора купли-продажи.